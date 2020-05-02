Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло на 87 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 87 тысяч 253 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 344 тысячи 99 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 103 тысячи 781), Испании (213 тысяч 435), Италии (207 тысяч 428), Великобритании (178 тысяч 685), Франции (167 тысяч 305) и Германии (164 тысячи 77).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1 миллион, за сутки показатель вырос на 38 тысяч 589 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 769 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 597, Узбекистане — 2 тысячи 86, Таджикистане — 15, России — 114 тысяч 431.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.