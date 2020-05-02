Высказывания, что коронавирус распространился из Ухани, необоснованно и ошибочно

Депутат Жогорку Кенеша дезинформирует общество, говоря, что коронавирус распространился из города Ухань, заявили 24.kg в посольстве Китая в Кыргызстане.

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В дипмиссии отмечают, что Китай первым сообщил о случаях заражения COVID-19, но это не означает, что коронавирус распространился оттуда. Откуда берет начало коронавирус нового типа — это чисто научный вопрос, который ученые серьезно изучают.

«Высказывания депутата парламента о том, что вирус распространился из китайского города Ухань, являются необоснованными и ошибочными. Что касается попыток некоторых западных политиков осквернить имя Китая, используя эпидемию коронавируса нового типа, то китайская сторона категорически выступает против таких попыток. Будучи всесторонними стратегическими партнерами, Китай и Кыргызстан всегда поддерживают друг друга в борьбе с COVID-19», — сказали в посольстве.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша возмутились выступлением коллеги Ирины Карамушкиной на заседании. Она заявила, что источником заражения и распространения коронавируса в Кыргызстане стал рейс из Саудовской Аравии. Однако депутат Торобай Зулпукаров обратился к спикеру с требованием не допускать дезинформацию и некорректные высказывания в адрес коллег и сказал, что весь мир знает, что коронавирус распространился из китайского города Ухань.