20:22
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП. В Театре юного зрителя проходят репетиции спектакля

Со вчерашнего дня в Театре юного зрителя в Бишкеке по распоряжению его директора Темирлана Сманбекова начались репетиции спектакля, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Об этом 24.kg сообщили сотрудники театра.

По их словам, на сцене установлены декорации. На работу были вызваны сотрудники цехов. Режиссером спектакля будет Улан Мырза Карыбаев. Одну из ведущих ролей играет народная артистка КР Назира Мамбетова, которой уже более 65 лет. Автором пьесы, которую начинают ставить, является заместитель министра культуры Кайрат Иманалиев.

Директор Темирлан Сманбеков, отвечая на вопросы 24.kg, подтвердил, что репетиции начались с 30 апреля. «Но это моноспектакль. Назира Мамбетова одна на сцене, и больше никто не задействован. Что касается декораций, мы только заказали их, стоимость пока не можем назвать, так как художник еще не представил смету. Премьера состоится в конце мая», — отметил он.

Напомним, что с введением режима ЧП в столичных театрах приостановлены все постановки и репетиции. Посетить спектакли можно только в режиме онлайн
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151659/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Врачам не оплачивают зарплату за время домашнего карантина? Ответ Минздрава
Цифра дня. 3 тысячи 139 контактных с больными коронавирусом в Кыргызстане
Как во времена репрессий. Депутат прокомментировала отказ милиционеров от выплат
Открываются музеи, зоопарки, отели. Как мир выходит из режима изоляции
Вице-мэр Бишкека: От моего имени звонят и вымогают помощь мошенники
В Кыргызстане есть запас для проведения 45 тысяч исследований на COVID-19
От имени вице-мэра Бишкека звонят бизнесменам и вымогают помощь нуждающимся
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Коронавирусом в Кыргызстане заразились 102 ребенка в возрасте до 15 лет
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще три медика
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Какие предприятия начнут работать с&nbsp;1&nbsp;мая. Список Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке, Оше и&nbsp;Джалал-Абаде продлили до&nbsp;10&nbsp;мая Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая
Бизнес
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
SIM-карты&nbsp;&mdash; бесплатно! Проведи майские праздники вместе с&nbsp;MegaCom SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
1 мая, пятница
20:10
Режим ЧП. В Театре юного зрителя проходят репетиции спектакля Режим ЧП. В Театре юного зрителя проходят репетиции спе...
19:46
В Кыргызстане запущена онлайн-платформа по потребностям здравоохранения
19:22
Врачам не оплачивают зарплату за время домашнего карантина? Ответ Минздрава
19:00
Цифра дня. 3 тысячи 139 контактных с больными коронавирусом в Кыргызстане
18:45
Евразийский банк развития профинансирует увеличение экспорта России в ЕАЭС