Режим ЧП. В Театре юного зрителя проходят репетиции спектакля

Со вчерашнего дня в Театре юного зрителя в Бишкеке по распоряжению его директора Темирлана Сманбекова начались репетиции спектакля, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Об этом 24.kg сообщили сотрудники театра.

По их словам, на сцене установлены декорации. На работу были вызваны сотрудники цехов. Режиссером спектакля будет Улан Мырза Карыбаев. Одну из ведущих ролей играет народная артистка КР Назира Мамбетова, которой уже более 65 лет. Автором пьесы, которую начинают ставить, является заместитель министра культуры Кайрат Иманалиев.

Директор Темирлан Сманбеков, отвечая на вопросы 24.kg, подтвердил, что репетиции начались с 30 апреля. «Но это моноспектакль. Назира Мамбетова одна на сцене, и больше никто не задействован. Что касается декораций, мы только заказали их, стоимость пока не можем назвать, так как художник еще не представил смету. Премьера состоится в конце мая», — отметил он.

Напомним, что с введением режима ЧП в столичных театрах приостановлены все постановки и репетиции. Посетить спектакли можно только в режиме онлайн.