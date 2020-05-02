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Общество

Жительница Бишкека разочарована гумпомощью от властей — в магазине помогли лучше

Некоторые жители Свердловского района Бишкека недовольны тем, что власти не рассчитали гуманитарную помощь, исходя из числа членов семьи. Об этом 24.kg сообщила читательница.

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По ее словам, после обращения в редакцию 24.kg ей и соседям привезли продуктовые наборы сотрудники акимиата, правда, сказали, что это помощь от бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева, а не от государства.

«Мы все в шоке, так куда тогда делась положенная помощь от властей? У нас шесть человек в семье, никто не работает из-за ЧП, нам привезли скудный набор, причем даже не от государства. Спасибо и на этом, конечно. Но просто по-человечески обидно», — пишет она.

Женщина рассказала, что хозяйка продуктового магазина по соседству сегодня помогла жителям гораздо больше, чем государство. «Если подсчитать, тот набор, который принесли из акимиата, стоит примерно 380 сомов, а тот, который собрала нам соседка, — 883 сома. Судите сами», — заключила она.

Напомним, решением кабмина выделили 122 миллиона сомов для поддержки социально уязвимых слоев населения. Тогда же правительство сообщало, что за счет этих средств сформируют продуктовый набор на 800 сомов. Но по факту люди заявляют, что те наборы, которые раздают, стоят гораздо меньше.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151654/
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