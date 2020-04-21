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Власть

Правительство Кыргызстана выделило 122 миллиона сомов для поддержки нуждающихся

Решением правительства выделяется 122 миллиона сомов для поддержки социально уязвимых слоев населения. Об этом стало известно сегодня на заседании республиканского штаба.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что ведется системная работа по оказанию адресной помощи и поддержки малоимущим гражданам. Он уверен, что поддержка социально уязвимых слоев населения должна быть оперативной. Ни одна нуждающаяся семья не должна остаться без внимания.

«Недавно подписанным решением кабмина выделяется 122 миллиона сомов для поддержки социально уязвимых слоев населения. На одну семью будет подготовлен продуктовый набор на 800 сомов. Сейчас решаются вопросы доставки», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150720/
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