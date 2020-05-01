19:47
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 3 тысячи 139 контактных с больными коронавирусом в Кыргызстане

В Кыргызстане выявлено 3 тысячи 139 человек, контактирующих с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, эпидемиологические исследования продолжаются. У всех обнаруженных взяты анализы. Уточняется, что в обсервации по стране находится 874 человека.

В республике за сутки число реально болеющих коронавирусом уменьшилось на 11,6 процента, или на 32 человека.

За апрель, ставший пиковым, число больных коронавирусом выросло в 1,6 раза.

На 1 мая из всех зарегистрированных больных 67 процентов вылечились от коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151652/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
Врачам не оплачивают зарплату за время домашнего карантина? Ответ Минздрава
Как во времена репрессий. Депутат прокомментировала отказ милиционеров от выплат
Открываются музеи, зоопарки, отели. Как мир выходит из режима изоляции
Вице-мэр Бишкека: От моего имени звонят и вымогают помощь мошенники
В Кыргызстане есть запас для проведения 45 тысяч исследований на COVID-19
От имени вице-мэра Бишкека звонят бизнесменам и вымогают помощь нуждающимся
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Коронавирусом в Кыргызстане заразились 102 ребенка в возрасте до 15 лет
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще три медика
В Кыргызстане 504 человека выздоровели от коронавируса
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Какие предприятия начнут работать с&nbsp;1&nbsp;мая. Список Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке, Оше и&nbsp;Джалал-Абаде продлили до&nbsp;10&nbsp;мая Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая
Бизнес
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
SIM-карты&nbsp;&mdash; бесплатно! Проведи майские праздники вместе с&nbsp;MegaCom SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
1 мая, пятница
19:46
В Кыргызстане запущена онлайн-платформа по потребностям здравоохранения В Кыргызстане запущена онлайн-платформа по потребностям...
19:22
Врачам не оплачивают зарплату за время домашнего карантина? Ответ Минздрава
19:00
Цифра дня. 3 тысячи 139 контактных с больными коронавирусом в Кыргызстане
18:45
Евразийский банк развития профинансирует увеличение экспорта России в ЕАЭС
18:35
Кредитные каникулы не означают отсрочку по процентам на основную сумму