Цифра дня. 3 тысячи 139 контактных с больными коронавирусом в Кыргызстане

В Кыргызстане выявлено 3 тысячи 139 человек, контактирующих с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, эпидемиологические исследования продолжаются. У всех обнаруженных взяты анализы. Уточняется, что в обсервации по стране находится 874 человека.

В республике за сутки число реально болеющих коронавирусом уменьшилось на 11,6 процента, или на 32 человека.

За апрель, ставший пиковым, число больных коронавирусом выросло в 1,6 раза.

На 1 мая из всех зарегистрированных больных 67 процентов вылечились от коронавируса.