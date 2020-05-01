Как во времена репрессий. Депутат прокомментировала отказ милиционеров от выплат

Председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко заявила, что последние действия правительства, а также ГКНБ и Генпрокуратуры напоминают времена репрессий.

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По ее словам, коронавирус стал той самой лакмусовой бумажкой, которая четко показала всю сущность кабинета министров, возглавляемого Мухаммедкалыем Абылгазиевым, слабость и нерешительность его руководителей и неспособность брать на себя ответственность за принимаемые решения.

«Именно так я расцениваю различные заявления — премьер-министра о том, что якобы сотрудники правоохранительных органов добровольно отказываются от повышенных выплат за период ЧП, позицию Генеральной прокуратуры об отсутствии давления на медиков, учителей со стороны ГКНБ и записи «покаянных» видео. Все это показывает, насколько далеко правительство от народа, что такие действия вызывают только отторжение и раздражение в обществе, никто в обществе не верит в эту «добровольность», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Такая нелепая «добровольность» напоминает события времен репрессий. Наталья Никитенко

Нардеп отметила: Кыргызстан не должен превращаться в полицейское государство, а режим ЧП должен, прежде всего, защищать граждан от угроз заражения и распространения коронавируса, а не создавать для них новые угрозы безопасности и свободе.

«Особо хочу остановиться на вопросе выплат медикам и милиционерам за работу в условиях пандемии. Вчера на заседании ЖК КР в первом чтении был принят законопроект, защищающий права медиков и обеспечение их компенсациями и государственным страхованием. Несмотря на долгое, неоправданно долгое рассмотрение правительством, мы этот вопрос доведем до конца в максимально быстрый срок. Настораживает также подход кабмина выплачивать компенсации после рассмотрения каждого случая заражения комиссией и бюрократическая процедура для медиков, которые несли службу не в эпицентре, а на своих рабочих местах, но с усиленной нагрузкой и в условиях риска», — пообещала Наталья Никитенко.

Через контрольную функцию парламента будем отслеживать, чтобы все врачи получили своевременно и справедливо выплаты и надбавки. Наталья Никитенко

Она напомнила, что для сотрудников правоохранительных органов есть установленные законами и нормативно-правовыми актами выплаты.

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«Сейчас, по моей информации, правительство готовит изменения в постановление, чтобы отменить эту норму. Я возмущена таким подходом. Считаю, что это обман сотрудников, которые несли службу, и их семей, которые в течение всего этого времени ждали своих мужей и отцов», — подчеркнула депутат.

Она отметила, что комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрит вопрос о выплатах сотрудникам правоохранительных органов. «А заявление премьера о «добровольном» отказе сотрудников правоохранительных органов должно быть тщательно изучено и проверено. Есть информация об оказании давления на сотрудников правоохранительных органов. Интересует позиция министра внутренних дел по защитите своих подчиненных», — заключила Наталья Никитенко.