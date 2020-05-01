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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирусом в Кыргызстане заразились 102 ребенка в возрасте до 15 лет

На сегодня коронавирус выявлен у 102 детей до 15 лет. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в том числе вирус подтвержден у пяти детей до года. На сегодняшний день 59 детей уже выписаны домой.

«Все дети были госпитализированы, состояние в большинстве случаев удовлетворительное (бессимптомное), легкой и средней тяжести», — рассказала Айнура Акматова.

На 1 мая 2020 года в Кыргызстане зафиксировано 756 случаев заражения COVID-19, 504 человека выздоровели, 8 — умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151600/
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