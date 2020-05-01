Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло на 62,9 тысячи человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 62 тысячи 960 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 256 тысяч 846 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 69 тысяч 424), Испании (213 тысяч 435), Италии (20 тысяч 463), Великобритании (172 тысячи 481), Франции (167 тысяч 299) и Германии (163 тысячи 9).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1 миллион, за сутки показатель вырос на 42 тысячи 34 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 233 тысячи 388. За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 750. В Италии скончались 27 тысяч 967 человек, Великобритании — 26 тысяч 771, Испании — 24 тысячи 543.

В Кыргызстане зарегистрировали 756 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 402, Узбекистане — 2 тысячи 39, Таджикистане — 15, России — 106 тысяч 498.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.