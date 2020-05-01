Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло на 62,9 тысячи человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 62 тысячи 960 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 256 тысяч 846 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 69 тысяч 424), Испании (213 тысяч 435), Италии (20 тысяч 463), Великобритании (172 тысячи 481), Франции (167 тысяч 299) и Германии (163 тысячи 9).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1 миллион, за сутки показатель вырос на 42 тысячи 34 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 756 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 402, Узбекистане — 2 тысячи 39, Таджикистане — 15, России — 106 тысяч 498.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.