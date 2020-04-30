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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На горячую линию по самодиагностике коронавируса поступило 4 тысячи 120 звонков

На горячую линию 118 по самодиагностике коронавирусной инфекции: «Пациент — call-центр — система здравоохранения» поступило 4 тысячи 120 звонков от бишкекчан. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, горожане получили медицинскую консультацию прямо по телефону и заполнили специально разработанную анкету по самочувствию.

В мэрии напомнили, что на горячую линию могут обращаться горожане, которые прибыли из других стран в последние 30 дней, посещали эпидемиологически неблагополучные регионы, контактировали с инфицированным COVID-19 или находились в точках обсервации либо на домашнем карантине под наблюдением врачей. Кроме того, поводом для звонка могут стать высокая температура, кашель, одышка.

«В случаях угрозы выявления инфекции на место оперативно выезжают мобильные бригады медиков в составе врача, эпидемиолога и лаборанта, делают экспресс-скрининг прямо на дому. Все услуги бесплатны», — подчеркнули в муниципалитете.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151566/
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