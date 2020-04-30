22:26
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За нарушение домашнего карантина к ответственности привлекли 36 человек

За нарушение домашнего карантина к ответственности привлечены 36 человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Мирлан Каниметов на заседании Республиканского оперативного штаба.

«По статье 280 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» к ответственности привлечены восемь граждан, по статье 281 (Сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для людей) — один гражданин. Согласно статье 127 (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) Кодекса о проступках, к ответственности привлекаются шесть человек, материалы по ним направлены в суд. Согласно статье 293 (Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа) Кодекса о нарушениях, 21 человек привлечен к ответственности, они оштрафованы на 3 тысячи сомов», — информировал замминистра.

Обсудили также работу мобильных бригад по очагам заражения инфекцией. Они уже обследовали свыше 107 тысяч домов, более 560 тысяч граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151541/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ передала Кыргызстану средства индивидуальной защиты для медиков
Длинные майские выходные. В Минтруда рассказали, кто будет отдыхать
Первые случаи коронавируса официально подтверждены в Таджикистане
Депутат: Такими темпами предложат не антикризисный, а план похорон экономики
Взять на себя выплаты по госипотеке за три месяца предложил государству депутат
Медики, отправленные на юг, вынуждены возвращаться домой за свой счет
Депутат обвинил в заражении медиков главу кабмина и министра финансов
Каждый четвертый заболевший коронавирусом в Бишкеке — житель жилмассива
Генпрокуратура: Кыргызстанцы, извиняющиеся на камеру, сами просили это сделать
Оживление экономики. Как послабления в работе превратились в фарс
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Какие предприятия начнут работать с&nbsp;1&nbsp;мая. Список Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке, Оше и&nbsp;Джалал-Абаде продлили до&nbsp;10&nbsp;мая Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая
Бизнес
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
KICB направит на&nbsp;мероприятия по&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом более 3,5 миллиона сомов KICB направит на мероприятия по борьбе с коронавирусом более 3,5 миллиона сомов
Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца
Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в&nbsp;другие формы Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в другие формы
30 апреля, четверг
22:09
За нарушение домашнего карантина к ответственности привлекли 36 человек За нарушение домашнего карантина к ответственности прив...
21:40
Увеличенный вдвое счет. В «Северэлектро» сделали корректировку
21:21
Кыргызстанцев-ветеранов ВОВ наградят юбилейными медалями
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 мая: днем без осадков
20:44
Высокие бордюры, срубленные деревья, нет арыков. В «Кызыл-Аскере» делают тротуар