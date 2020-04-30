За нарушение домашнего карантина к ответственности привлекли 36 человек

За нарушение домашнего карантина к ответственности привлечены 36 человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Мирлан Каниметов на заседании Республиканского оперативного штаба.

«По статье 280 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» к ответственности привлечены восемь граждан, по статье 281 (Сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для людей) — один гражданин. Согласно статье 127 (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) Кодекса о проступках, к ответственности привлекаются шесть человек, материалы по ним направлены в суд. Согласно статье 293 (Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа) Кодекса о нарушениях, 21 человек привлечен к ответственности, они оштрафованы на 3 тысячи сомов», — информировал замминистра.

Обсудили также работу мобильных бригад по очагам заражения инфекцией. Они уже обследовали свыше 107 тысяч домов, более 560 тысяч граждан.