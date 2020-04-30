В жилых массивах Бишкека выявлено 43 случая коронавируса. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, всего в столице зафиксировано 183 заболевших, из них 34 случая — у жителей регионов, находящихся в столице.

«Ситуация в жилмассивах остается опасной. 43 зараженных живут в 14 жилых массивах», — сказал он.

Азиз Суракматов добавил, что 60 случаев выявлено у медицинских работников, еще 12 — у сотрудников правоохранительных органов.

На 30 апреля 2020 года в Кыргызстане зафиксировано 746 случаев заражения COVID-19.