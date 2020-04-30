Не расслабляемся! Ученые спрогнозировали ежегодное возвращение коронавируса

Новый коронавирус вряд ли исчезнет, как это было с коронавирусом SARS 17 лет назад. По мнению китайских ученых, которое приводит агентство Bloomberg, COVID-19 будет возвращаться ежегодно, как грипп.

В Институте медицинской биологии при Китайской академии медицинских наук изучили действие коронавируса и сделали выводы о его будущем.

Судя по характеру заболевания, очень высока вероятность того, что COVID-19 станет сезонным, то есть теперь людям придется привыкать к нему. Для примера ученые приводят вирус ТОРС, являющийся близким по специфике к нынешней болезни. Он появился 17 лет назад и все еще продолжает существовать, поскольку его особенностью является бессимптомное протекание болезни на первом этапе. Отсутствие лихорадки, как, например, при ОРВИ, не позволяет своевременно выявить больного человека, и тот на протяжении длительного периода распространяет микробы. При обычном гриппе заболевшие, ощущая симптомы, самоизолируются и находятся на больничном, пока не вылечатся, и это препятствует распространению бактерий. В случае же с коронавирусом факты указывают на обратное. В КНР, несмотря на победу над эпидемией, продолжают фиксировать новые случаи заражения.

Ученый из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США подтверждает предположения китайских коллег. Энтони Фауси, занимающий пост директора научного учреждения, уверен: карантинные меры, оказавшие на мировую экономику серьезное влияние, не станут спасением от COVID-19. В настоящий момент по всему южному полушарию начали проявляться признаки болезни. Не исключено, что вскоре вирус действительно станет сезонным заболеванием.