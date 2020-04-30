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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ передала Кыргызстану средства индивидуальной защиты для медиков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала средства индивидуальной защиты Министерству здравоохранения для борьбы с инфекционным заболеванием COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, передано по 950 защитных костюмов, одноразовых перчаток, защитных очков и масок для лица типа FFP2 и 100 инфракрасных термометров. Общая стоимость гуманитарной помощи составляет $22 тысячи.

В ведомстве добавили, что данные средства индивидуальной защиты поставляются по просьбе правительства КР для борьбы с COVID-19. Половину груза планируется направить медицинским учреждениям для южной части страны.

«Кроме того, по запросу Министерства здравоохранения организовано два закупа и поставки лабораторного расходного материала (пробирок, тампонов, наборов, реагентов и другого) на сумму около $36 тысяч для проведения исследований», — добавили в ведомстве.

Ранее ВОЗ в тесном сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (USAID) уже предоставляла средства индивидуальной защиты: по 10 тысяч хирургических масок и перчаток, 1,4 тысячи халатов, 200 защитных очков и столько же масок для лица типа FFP2.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151508/
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