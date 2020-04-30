Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло на 77 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 77 тысяч 206 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 193 тысячи 886 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 39 тысяч 909), Испании (236 тысяч 899), Италии (203 тысячи 591), Франции (166 тысяч 543), Великобритании (166 тысяч 441) и Германии (161 тысяча 539).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 970 тысяч, за сутки показатель вырос на 44 тысячи 61 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 227 тысяч 638. За сутки число смертей выросло на 10 тысяч 470. В Италии скончались 27 тысяч 682 человека, Великобритании — 26 тысяч 97, Испании — 24 тысячи 275.

В Кыргызстане зарегистрировали 746 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 138, Узбекистане — 2 тысячи 2, России — 99 тысяч 399.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.