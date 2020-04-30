Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло на 77 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 77 тысяч 206 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 193 тысячи 886 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 39 тысяч 909), Испании (236 тысяч 899), Италии (203 тысячи 591), Франции (166 тысяч 543), Великобритании (166 тысяч 441) и Германии (161 тысяча 539).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 970 тысяч, за сутки показатель вырос на 44 тысячи 61 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 746 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 138, Узбекистане — 2 тысячи 2, России — 99 тысяч 399.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.