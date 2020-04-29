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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ГСИН просит адвокатов пройти медобследование перед посещением подзащитных

Госслужба исполнения наказаний просит с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям в учреждениях пенитенциарной системы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что ни одно лицо, содержащееся в учреждениях ГСИН, не заражено коронавирусом.

«В этой связи желающих посетить учреждения ГСИН адвокатов и других законных представителей до окончания чрезвычайного положения убедительно просим заблаговременно пройти соответствующее медицинское обследование. При посещении своих подзащитных нужно предъявлять результаты ПЦР-анализа», — проинформировали в госслужбе.

Напомним, что после введения режима чрезвычайного положения ГСИН ввела ограничения на посещение спецконтингента. В частности, временно запрещены свидания с близкими, а также ограничены передачи. На территории закрытых исправительных учреждений могут находиться только сотрудники ГСИН, администрации колоний и СИЗО.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151467/
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