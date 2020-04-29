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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЧП готовятся снять, но число обсерваций увеличивают. В кабмине объяснили зачем

«Для контроля над ситуацией после ослабления карантина будут создаваться новые обсервационные места», — заявила сегодня на брифинге вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, кабмин должен учитывать любую ситуацию. В правительстве понимают, что после снятия режима ЧП определенное число людей выйдет на улицы, будет контактировать друг с другом.

«Мы должны контролировать ситуацию. Поэтому готовятся новые места для обсерваций. Но хочу заверить, что школы не будут перепрофилироваться под обсервации», — заключила Аида Исмаилова.

На сегодня в Кыргызстане зафиксировано 729 случаев заражения коронавирусом. В обсервации находится 1 тысяча человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151450/
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