ЧП готовятся снять, но число обсерваций увеличивают. В кабмине объяснили зачем

«Для контроля над ситуацией после ослабления карантина будут создаваться новые обсервационные места», — заявила сегодня на брифинге вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, кабмин должен учитывать любую ситуацию. В правительстве понимают, что после снятия режима ЧП определенное число людей выйдет на улицы, будет контактировать друг с другом.

«Мы должны контролировать ситуацию. Поэтому готовятся новые места для обсерваций. Но хочу заверить, что школы не будут перепрофилироваться под обсервации», — заключила Аида Исмаилова.

На сегодня в Кыргызстане зафиксировано 729 случаев заражения коронавирусом. В обсервации находится 1 тысяча человек.