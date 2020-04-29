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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В МИД Китая рассказали о работе экспертов, помогающих медикам Кыргызстана

27 апреля китайская медицинская экспертная группа завершила свою работу в Кыргызстане и вернулась в Китай. В посольстве КНР в КР рассказали 24.kg об итогах поездки специалистов.

28 апреля на очередной пресс-конференции МИД КНР официальный представитель ведомства Гэн Шуан рассказал о работе группы в Кыргызстане.

По словам Гэн Шуана, в состав группы входили 10 специалистов из Синьцзян-Уйгурского автономного округа. За прошедшую неделю эта группа находилась на самой передовой фронта борьбы с коронавирусом в Бишкеке, посещая многие больницы, противоэпидемиологические лаборатории, медицинские центры, а также проводя встречи и консультации с должностными лицами правительства КР и руководством медицинских учреждений Кыргызстана, обмениваясь мнениями и опытом с местными специалистами.

«Организованы обучение и тренинг для более 15 тысяч сотрудников больниц, поликлиник и ЦСМ как на местах, так и дистанционно по интернету. Все члены группы со всей откровенностью поделились с кыргызскими коллегами китайским опытом по борьбе с COVID-19», — рассказали в дипмиссии.

Многие рекомендации китайских специалистов были приняты и будут применены кыргызской стороной в дальнейшей работе по профилактике и лечению COVID-19.

Как отметил Гэн Шуан, китайская медицинская экспертная группа своими действиями доказала высокий уровень китайско-кыргызских отношений всестороннего стратегического партнерства, а также продемонстрировала дух добрососедства и дружественных отношений между Китаем и Кыргызстаном.

«Правительство и народ Кыргызстана дали высокую оценку профессионализму и ответственности за работу китайских специалистов, придали большое значение вкладу китайской медицинской экспертной группы в борьбу кыргызской стороны с COVID-19. Гэн Шуан подчеркнул, что Китай и Кыргызстан являются дружественными соседями, соединенными общими горами и реками. Китайская сторона готова и впредь оказывать кыргызской стороне посильную помощь в борьбе с COVID-19, а также углублять сотрудничество между двумя странами в области здравоохранения. Китайская сторона убеждена в том, что при общих усилиях и взаимной поддержке Китай и Кыргызстан непременно одержат победу над пандемией COVID-19 на благо народов обеих стран», — проинформировали в посольстве КНР в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151411/
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