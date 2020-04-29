В Минздраве рассказали, как лечат людей, заболевших коронавирусом

Гражданам, у которых подтвердился коронавирус, но нет симптомов, не назначаются антибиотики и противовирусные препараты. Об этом на брифинге сообщил внештатный пульмонолог Минздрава Талант Сооронбаев.

По его словам, на сегодня 222 больных лежат в стационаре, у 40 процентов легкое течение болезни. Среди них есть бессимптомные больные.

«Лицам с легким течением болезни или бессимптомным больным не назначают активное лечение. Они не получают противовирусные препараты или антибиотики. За ними наблюдают и только по назначению проводят симптоматическое лечение. Это изложено в клиническом руководстве. Все продумывается, и каждому больному назначают специализированное индивидуальное лечение», — сказал Талант Сооронбаев.

Он отметил, что ни одному пациенту без его согласия не назначают лечение. «Если у человека тяжелое течение болезни и есть риск ухудшения состояния, больному предлагают форму согласия, где расписан метод лечения. Никакого давления не оказывают. Если пациент согласен, он будет принимать препараты», — рассказал Талант Сооронбаев.

В Кыргызстане зарегистрировали 729 случаев заражения коронавирусом. Больше половины больных уже выздоровели.