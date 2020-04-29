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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 75 тысяч 163 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 116 тысяч 680 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 12 тысяч 582), Испании (232 тысячи 128), Италии (201 тысяча 505), Франции (169 тысяч 53), Великобритании (162 тысячи 350) и Германии (159 тысяч 912).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 900 тысяч, за сутки показатель вырос на 34 тысячи 596 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 217 тысяч 168. За сутки число смертей выросло на 6 тысяч одну. В Италии скончались 27 тысяч 359 человек, Испании — 23 тысячи 822, Франции — 23 тысячи 660.

В Кыргызстане зарегистрировали 729 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 27, Узбекистане — 1 тысячу 939, России — 93 тысячи 558. 

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151386/
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