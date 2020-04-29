Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 75 тысяч 163 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 116 тысяч 680 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 12 тысяч 582), Испании (232 тысячи 128), Италии (201 тысяча 505), Франции (169 тысяч 53), Великобритании (162 тысячи 350) и Германии (159 тысяч 912).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 900 тысяч, за сутки показатель вырос на 34 тысячи 596 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 729 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 27, Узбекистане — 1 тысячу 939, России — 93 тысячи 558.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.