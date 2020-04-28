Ученые выяснили, помогают ли самодельные маски против коронавируса

Американские физики провели несколько экспериментов с самодельными масками из двух слоев ткани разного типа. Ученые пришли к выводу, что такие средства защиты могут быть не хуже респираторов класса N95, которые рекомендуют для врачей и медицинского персонала.

Согласно результатам исследований, опубликованных научным журналом ACSNano, ученые проверяли различные комбинации тканей для изготовления масок.

«Комбинации разных тканей, к примеру плотной хлопчатобумажной ткани, а также шелка, шифона или фланели, хорошо защищают от капель аэрозолей самого разного размера», — говорится в заключении исследователей.

Однако ученые предупреждают о том, что любые дыры в таких масках и зоны неплотного контакта с лицом резко снижают эффективность подобных масок, уменьшая их эффективность как минимум на 50 процентов.

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 69 тысяч 848. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. Таким образом, число заразившихся в мире превысило 3 миллиона человек.