В Бишкеке с 1 мая заработают салоны красоты? Ответ коменданта

Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев прокомментировал распространяемую информацию о том, что в столице с 1 мая заработают салоны красоты. Он опубликовал ответ на своей странице в Facebook.

«Мне поступают все больше сообщений, и лично по моим наблюдениям люди уверены, что салоны красоты откроются с 1 мая 2020 года. Жители начали готовиться к открытию своих заведений.

Я информирую Вас, что сейчас рано что-либо планировать. Не нужно вводить людей в заблуждение. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе Бишкеке», – написал Алмаз Орозалиев.

Отметим, что режим чрезвычайного положения в Бишкеке продлен до 30 апреля.

В Кыргызстане на сегодня зарегистрировано 665 случаев коронавируса.