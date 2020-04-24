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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Москве кыргызские медики будут оказывать помощь соотечественникам. Контакты

В Москве создана группа врачей-волонтеров для консультаций по борьбе с коронавирусной инфекцией граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба посольства КР в РФ.

По ее данным, кыргызские врачи, работающие в московских клиниках, собрались в консультативный центр.

«Они готовы дать советы, как правильно провести дезинфекцию и по определению симптомов болезни», — говорится в сообщении.

Отметим, в социальных сетях мигранты в Москве жаловались, что скорая помощь не приезжает на вызовы, а в больницах не берут анализы на коронавирус.

Контакты врачей-волонтеров:

— Раиса Кадыровна: +79256188760;

— Гульмира Азизбековна: +79686322818;

— Дильбара Абыловна: +79260334447;

— Гульнара Маратовна: +79267029465;

— Айнура Болотбековна: +79264338013;

— Гульжан Арзыматовна: +79264800254;

— Жаркынай Эржановна: +79016569737.

— Мухтар Каримович: +79251803082:

— Жылдыз Асановна: +79263447767;

— Зульфия Асангожоевна: +79015068550;

— Зарыл Медетбековна: +79296743646;

— Чынара Суюновна: +79260458714.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150997/
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