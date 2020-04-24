В Москве кыргызские медики будут оказывать помощь соотечественникам. Контакты

В Москве создана группа врачей-волонтеров для консультаций по борьбе с коронавирусной инфекцией граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба посольства КР в РФ.
По ее данным, кыргызские врачи, работающие в московских клиниках, собрались в консультативный центр.
«Они готовы дать советы, как правильно провести дезинфекцию и по определению симптомов болезни», — говорится в сообщении.
Отметим, в социальных сетях мигранты в Москве жаловались, что скорая помощь не приезжает на вызовы, а в больницах не берут анализы на коронавирус.
Контакты врачей-волонтеров:
— Раиса Кадыровна:
— Айнура Болотбековна: +79264338013;
— Зарыл Медетбековна: +79296743646;