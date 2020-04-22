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Общество

МИД Кыргызстана планирует еще один рейс из Турции на 24 апреля

На 24 апреля планируется рейс Стамбул — Бишкек. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в Турции.

По их данным, чартерный борт ТК4916 вылетит из аэропорта «Ататюрк» 24 апреля. Билет стоит 187 евро.

«Уехать могут кыргызстанцы по ранее составленному списку. В первую очередь билеты получат: приехавшие на лечение, матери с детьми, пожилые», — отметили в посольстве.

Дипломаты просят граждан КР, находящихся в других городах Турции, направить на электронную почту посольства (kgembassy.tr@mfa.gov.kg ) номер автомобиля и данные водителя, который доставит их в Стамбул.

«В Турции с 23 по 26 апреля приостановлены транспортные связи. В связи с этим мы обратились к властям страны разрешить нашим гражданам из других регионов Турции приехать в Стамбул. Просим вас отправить необходимую информацию для получения разрешения на проезд. В аэропорт надо приехать за четыре часа до вылета», — предупреждает посольство.

Отметим, прибывшие из Турции 17 апреля раскритиковали работу посольства Кыргызстана. По их словам, из-за плохой организации вылета многие кыргызстанцы не успели на самолет, борт, рассчитанный на 350 мест, прилетел в Бишкек полупустым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150771/
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