В Турции более 300 граждан Кыргызстана оказались в трудном положении. Об этом 24.kg сообщил председатель ассоциации «Замандаш» Жениш Молдокматов.

По его словам, из Турции в Кыргызстан не могут приехать люди, которые находились на лечении и заработках, студенты.

«Ситуация тяжелая в трех городах — Стамбуле, Анкаре и Анталье. Те, кто был на лечении, не успели вернуться на родину и вынуждены ютиться у соотечественников. Сферы обслуживания и другие предприятия, где трудились наши мигранты, закрылись. Студенты не успели выехать из страны, вузы закрывают общежития. Сейчас мы совместно с представителями диаспоры оказываем помощь с продуктами», — рассказал Жениш Молдокматов.

По его словам, с республиканским штабом идут переговоры по оказанию помощи кыргызстанцам за границей.

По данным Госслужбы миграции, в Турции на заработках находятся около 30 тысяч граждан Кыргызстана.