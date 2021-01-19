В Турции кыргызстанок принуждали к проституции. Подозреваемые арестованы

В городе Измире (Турция) арестовали мужчин, принуждающих кыргызстанок заниматься проституцией. Об этом сообщило издание sondakika.com
По его данным, полиция задержала шестерых подозреваемых в принуждении к проституции восьми иностранных женщин.
В ходе четырехмесячного расследования полиции удалось выяснить, что женщин из России, Украины, Узбекистана и Кыргызстана заставляли предоставлять интимные услуги путем избиения, применения силы и давления.
Задержанных арестовали, а женщин передали в Управление иммиграционной службы.