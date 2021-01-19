17:40
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
Происшествия

В Турции кыргызстанок принуждали к проституции. Подозреваемые арестованы

В городе Измире (Турция) арестовали мужчин, принуждающих кыргызстанок заниматься проституцией. Об этом сообщило издание sondakika.com

По его данным, полиция задержала шестерых подозреваемых в принуждении к проституции восьми иностранных женщин.

В ходе четырехмесячного расследования полиции удалось выяснить, что женщин из России, Украины, Узбекистана и Кыргызстана заставляли предоставлять интимные услуги путем избиения, применения силы и давления.

Задержанных арестовали, а женщин передали в Управление иммиграционной службы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180471/
просмотров: 497
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанка Лира Жолчиева открыла компанию в Турции и помогает кыргызстанцам
В Анталье скончалась 23-летняя кыргызстанка
Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Обвиняемым вынесен приговор
Сколько за час? Блогер сравнил девушек в коротких юбках с проститутками
МИД Кыргызстана планирует еще один рейс из Турции на 24 апреля
Дипломатические службы в Турции собирают список кыргызстанцев, намеренных уехать
Turkish Airlines готова хоть сегодня отправить борт с кыргызстанцами в Бишкек
В Кыргызстан с 20 марта чартерными рейсами вернули 4 тысячи 769 человек
Решить проблему мигрантов за рубежом предлагают за счет депутатов Жогорку Кенеша
Популярные новости
Пропавшие кыргызстанцы, которых до&nbsp;сих пор не&nbsp;могут найти Пропавшие кыргызстанцы, которых до сих пор не могут найти
Обогащение в&nbsp;$4&nbsp;миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола Обогащение в $4 миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола
Подделывали результаты ПЦР-тестов. Финпол задержал преступную группу Подделывали результаты ПЦР-тестов. Финпол задержал преступную группу
Угрожал прокурорам и&nbsp;судьям. В&nbsp;отношении активиста возбудили уголовное дело Угрожал прокурорам и судьям. В отношении активиста возбудили уголовное дело
Бизнес
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
19 января, вторник
17:38
Мощность столичной школы № 19 увеличилась почти на 200 мест Мощность столичной школы № 19 увеличилась почти на 200...
17:37
Депутат о наказании за насилие в семье: А женщина не сопьется?
17:21
Запретить в Бишкеке продавать топливо ниже класса К4 и К5 предлагает депутат
17:03
Депутат предлагает ужесточить наказание за семейное насилие
16:59
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO