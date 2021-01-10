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Общество
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Кыргызстанка Лира Жолчиева открыла компанию в Турции и помогает кыргызстанцам

Лиры Жолчиевой
Фото Лиры Жолчиевой
Учитель английского и турецкого языков, сотрудник по международным связям в университете, стилист-байер, бизнес-леди — это путь, который за семь лет прошла кыргызстанка Лира Жолчиева в Турции. В 32 года она обосновалась в Стамбуле, одна воспитывает троих детей и успешно ведет собственный бизнес.

Два года назад молодая кыргызстанка открыла компанию, сделав более доступной турецкую медицину для пациентов из КР. Теперь она плотно занята здоровьем соотечественников и самые часто употребляемые слова в ее лексиконе — медицинские термины.

Лира Жолчиева рассказала 24.kg, как правильно лечиться в Турции.

— Лира почему и как вы уехали в Турцию?

— С Турцией у меня связь началась со школьных лет. Я родилась и выросла в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. В 7-м классе поступила в турецкий лицей, получив скидку на обучение. В лицее были учителя турки, они много рассказывали о своей родине. Там я узнала о культуре, кухне этой страны и выучила язык. Затем поступила в Кыргызско-Турецкий университет «Манас», где обучалась у очень сильных преподавателей двух стран. Впервые в Турцию смогла поехать только после окончания вуза и то на несколько часов. Я летела в Сочи с пересадкой в Стамбуле. У меня было всего восемь часов, чтобы ознакомиться с городом.

Несмотря на то что я впервые оказалась в Стамбуле, сама села на метро и успела посетить несколько мест. Очень полюбила этот город и пообещала себе обязательно вернуться.

Лира Жолчиева.

Такой шанс выпал мне в 2013 году. Бизнес-ассоциация организовала тур. Я тогда смогла ознакомиться не только с достопримечательностями Стамбула, но с промышленным сектором и бизнес-структурами. Через год решила переехать жить в Турцию.

— Какие были трудности первое время? Как прошел адаптационный период в чужой стране?

— Как я и надеялась, Турция для меня оказалась не чужой. Зная язык, культуру и менталитет местных жителей, особых трудностей не испытываешь. Были некоторые трудности с поиском работы и себя. Но это естественно.

Сначала я работала учителям английского языка для турок, так как хорошо знала его, а турецкому учила иностранцев. Потом устроилась на работу в департамент международных связей университета Гедик.

Лиры Жолчиевой
Фото Лиры Жолчиевой
Но работа на заработную плату меня не устраивала, поэтому хотела открыть свое дело. Сначала занималась текстильным бизнесом. За это время познакомилась с многими бизнесменами, стилистами и модными экспертами. По просьбе знакомых начала выкупать одежду и отправлять в Кыргызстан. Это направление называется стилист-байер. Одевала многих знаменитостей Кыргызстана. В Стамбуле ходила на модные показы, выкупала дорогие вещи. Это был очень увлекательный и красивый период моей жизни.

— И как решили перейди с мира моды в более тяжелую сферу — медицину?

— Последние десять лет кыргызстанцы приезжают в Турцию не только в поисках заработка, но и лечиться. Среди них были и мои знакомые, у которых были проблемы со здоровьем, я помогала переводить направления и справки, а также с поиском нужных врачей.

Были случаи, когда наши соотечественники, приехав в Турцию, попадали в руки мошенников, оставались без денег и без лечения. Не зная нюансы и язык, многие не могут защитить свои права и потребовать соответствующее лечение.

Лира Жолчиева.

В социальных сетях и в СМИ постоянно публикуются просьбы о помощи — собрать деньги на операцию за границей.

Когда ты находишься вдали, хочется чем-то помочь своему народу, чтобы соотечественники тоже смогли получить хотя бы чуточку возможностей, которые есть у граждан развитых стран.

Лиры Жолчиевой
Фото Лиры Жолчиевой
Поэтому я решила сменить сферу деятельности и два года назад открыла свою компанию «Компас». Сегодня мы являемся официальным представителем 45 самых передовых и крупных клиник. Кроме этого, мы являемся официальным и единственным партнером департамента Министерства здравоохранения Турции в Кыргызстане по оказанию медицинской помощи иностранным гражданам.

— Чем медицина в Турции отличается от других стран?

— Турция намерена стать центром мировой медицины. Свой уровень и потенциал они доказали во время пандемии, когда некоторые Европейские страны не смогли справиться с большим наплывом пациентов.

В Турции цены намного ниже. По сравнению с Израилем и Германией на 50 процентов дешевле. А наши граждане еще могут приехать без визы на 90 дней.

Лира Жолчиева.

Сейчас турецкая медицина входит в пятерку самых передовых стран. У 48 клиник сертификат, аккредитованный JCI (Объединенной международной комиссией).

Лиры Жолчиевой
Фото Лиры Жолчиевой
Правительство инвестирует $30 миллиардов в развитие этой отрасли. Это не только строительство и оборудование клиник, но обучение персонала и обмен опытом.

— С какими болезнями обращаются кыргызские пациенты к турецким врачам?

— Много тех, кому требуется пересадка почек, печени, и с онкологическими болезнями. У нас есть представители в нескольких областях Кыргызстана. Они отправляют нам нужные снимки МРТ и другие результаты анализов. Мы здесь показываем клиникам, обговариваем оплату и предлагаем пациенту. В пакет услуг входит диагностика, госпитализация, лечение, проживание и переводчик. Сопровождение пациента от аэропорта до аэропорта. При этом деньги за услуги мы берем не у пациента, а у клиники. Стараемся всем обратившимся найти подходящую клинику в Турции. Некоторые медучреждения здесь, узнав о финансовых трудностях пациента из Кыргызстана, готовы предоставить скидки.

Медицина Кыргызстана в плачевном состоянии, профилактические мероприятия не проводятся и нет своевременной диагностики.

Это стало понятно и во время пандемии. У нас не делают сложные операции, вовремя не назначают нужное лечение, нет соответствующего оборудования для диагностики.

Очень многие пациенты из Кыргызстана приезжают на последних стадиях заболевания и после врачебных ошибок.

Но есть и хорошие примеры: кыргызстанцы стали обращаться не только за лечением, но и чтобы пройти полный осмотр. Дети отправляют пожилых родителей, чтобы они прошли профилактический осмотр у врача, хотя ни на что не жалуются. Такую процедуру можно пройти за день и вернуться домой.

— Какие у вас планы на будущее?

— Планируем открыть офис в Бишкеке. Потому что многие не могут своевременно нам отправить результаты анализов или историю болезни. Например, если тут требуют электронную запись томографии, нам отравляют снимок. Наши ребята будут помогать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179261/
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