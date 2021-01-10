Кыргызстанка Лира Жолчиева открыла компанию в Турции и помогает кыргызстанцам

Фото Лиры Жолчиевой

Учитель английского и турецкого языков, сотрудник по международным связям в университете, стилист-байер, бизнес-леди — это путь, который за семь лет прошла кыргызстанка Лира Жолчиева в Турции. В 32 года она обосновалась в Стамбуле, одна воспитывает троих детей и успешно ведет собственный бизнес.

Два года назад молодая кыргызстанка открыла компанию, сделав более доступной турецкую медицину для пациентов из КР. Теперь она плотно занята здоровьем соотечественников и самые часто употребляемые слова в ее лексиконе — медицинские термины.

Лира Жолчиева рассказала 24.kg, как правильно лечиться в Турции.

— Лира почему и как вы уехали в Турцию?

— С Турцией у меня связь началась со школьных лет. Я родилась и выросла в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. В 7-м классе поступила в турецкий лицей, получив скидку на обучение. В лицее были учителя турки, они много рассказывали о своей родине. Там я узнала о культуре, кухне этой страны и выучила язык. Затем поступила в Кыргызско-Турецкий университет «Манас», где обучалась у очень сильных преподавателей двух стран. Впервые в Турцию смогла поехать только после окончания вуза и то на несколько часов. Я летела в Сочи с пересадкой в Стамбуле. У меня было всего восемь часов, чтобы ознакомиться с городом.

Несмотря на то что я впервые оказалась в Стамбуле, сама села на метро и успела посетить несколько мест. Очень полюбила этот город и пообещала себе обязательно вернуться. Лира Жолчиева.

Такой шанс выпал мне в 2013 году. Бизнес-ассоциация организовала тур. Я тогда смогла ознакомиться не только с достопримечательностями Стамбула, но с промышленным сектором и бизнес-структурами. Через год решила переехать жить в Турцию.

— Какие были трудности первое время? Как прошел адаптационный период в чужой стране?

— Как я и надеялась, Турция для меня оказалась не чужой. Зная язык, культуру и менталитет местных жителей, особых трудностей не испытываешь. Были некоторые трудности с поиском работы и себя. Но это естественно.

Сначала я работала учителям английского языка для турок, так как хорошо знала его, а турецкому учила иностранцев. Потом устроилась на работу в департамент международных связей университета Гедик.

Фото Лиры Жолчиевой

Но работа на заработную плату меня не устраивала, поэтому хотела открыть свое дело. Сначала занималась текстильным бизнесом. За это время познакомилась с многими бизнесменами, стилистами и модными экспертами. По просьбе знакомых начала выкупать одежду и отправлять в Кыргызстан. Это направление называется стилист-байер. Одевала многих знаменитостей Кыргызстана. В Стамбуле ходила на модные показы, выкупала дорогие вещи. Это был очень увлекательный и красивый период моей жизни.

— И как решили перейди с мира моды в более тяжелую сферу — медицину?

— Последние десять лет кыргызстанцы приезжают в Турцию не только в поисках заработка, но и лечиться. Среди них были и мои знакомые, у которых были проблемы со здоровьем, я помогала переводить направления и справки, а также с поиском нужных врачей.

Были случаи, когда наши соотечественники, приехав в Турцию, попадали в руки мошенников, оставались без денег и без лечения. Не зная нюансы и язык, многие не могут защитить свои права и потребовать соответствующее лечение. Лира Жолчиева.

В социальных сетях и в СМИ постоянно публикуются просьбы о помощи — собрать деньги на операцию за границей.

Когда ты находишься вдали, хочется чем-то помочь своему народу, чтобы соотечественники тоже смогли получить хотя бы чуточку возможностей, которые есть у граждан развитых стран.

Фото Лиры Жолчиевой

Поэтому я решила сменить сферу деятельности и два года назад открыла свою компанию «Компас». Сегодня мы являемся официальным представителем 45 самых передовых и крупных клиник. Кроме этого, мы являемся официальным и единственным партнером департамента Министерства здравоохранения Турции в Кыргызстане по оказанию медицинской помощи иностранным гражданам.

— Чем медицина в Турции отличается от других стран?

— Турция намерена стать центром мировой медицины. Свой уровень и потенциал они доказали во время пандемии, когда некоторые Европейские страны не смогли справиться с большим наплывом пациентов.

В Турции цены намного ниже. По сравнению с Израилем и Германией на 50 процентов дешевле. А наши граждане еще могут приехать без визы на 90 дней. Лира Жолчиева.

Сейчас турецкая медицина входит в пятерку самых передовых стран. У 48 клиник сертификат, аккредитованный JCI (Объединенной международной комиссией).

Фото Лиры Жолчиевой

Правительство инвестирует $30 миллиардов в развитие этой отрасли. Это не только строительство и оборудование клиник, но обучение персонала и обмен опытом.

— С какими болезнями обращаются кыргызские пациенты к турецким врачам?

— Много тех, кому требуется пересадка почек, печени, и с онкологическими болезнями. У нас есть представители в нескольких областях Кыргызстана. Они отправляют нам нужные снимки МРТ и другие результаты анализов. Мы здесь показываем клиникам, обговариваем оплату и предлагаем пациенту. В пакет услуг входит диагностика, госпитализация, лечение, проживание и переводчик. Сопровождение пациента от аэропорта до аэропорта. При этом деньги за услуги мы берем не у пациента, а у клиники. Стараемся всем обратившимся найти подходящую клинику в Турции. Некоторые медучреждения здесь, узнав о финансовых трудностях пациента из Кыргызстана, готовы предоставить скидки.

Медицина Кыргызстана в плачевном состоянии, профилактические мероприятия не проводятся и нет своевременной диагностики.

Это стало понятно и во время пандемии. У нас не делают сложные операции, вовремя не назначают нужное лечение, нет соответствующего оборудования для диагностики.

Очень многие пациенты из Кыргызстана приезжают на последних стадиях заболевания и после врачебных ошибок.

Но есть и хорошие примеры: кыргызстанцы стали обращаться не только за лечением, но и чтобы пройти полный осмотр. Дети отправляют пожилых родителей, чтобы они прошли профилактический осмотр у врача, хотя ни на что не жалуются. Такую процедуру можно пройти за день и вернуться домой.

— Какие у вас планы на будущее?

— Планируем открыть офис в Бишкеке. Потому что многие не могут своевременно нам отправить результаты анализов или историю болезни. Например, если тут требуют электронную запись томографии, нам отравляют снимок. Наши ребята будут помогать.