Решить проблему мигрантов за рубежом предлагают за счет депутатов Жогорку Кенеша

Заработную плату и другие надбавки депутатов Жогорку Кенеша направить на поддержку мигрантов, оказавшихся в трудной ситуации в связи с распространением коронавируса, предложил председатель ассоциации «Замандаш» Жениш Молдокматов. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, Кыргызстан не может отвернуться от трудовых мигрантов, которые сейчас находятся в кризисной ситуации.

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«Трудные времена переживают наши мигранты во многих странах. Особенно тяжело им в России. У них нет работы, они не могут оплатить жилье. В Италии тоже есть проблемы, но там наши граждане в основном работают в качестве прислуги в домах, поэтому у них есть жилье. Так как наши граждане, особенно в России, работали без трудового соглашения, они не могут претендовать на компенсации», — отметил Жениш Молдокматов.

Он предлагает организовать авиарейсы в крупные города России и Турции.

«Но, если мы не можем их привезти, надо решить проблему на местах с жильем и питанием. Для этого мы предлагаем использовать бюджет Жогорку Кенеша. Вот в Турции депутаты парламента перечислили на счет борьбы с коронавирусом от двух- до трехлетней заработной платы. Как известно, наши депутаты, кроме зарплаты, получают солидные надбавки. Сейчас отменены командировки нардепов. Если собрать эти деньги, выйдет хорошая сумма для поддержки мигрантов», — предлагает председатель ассоциации.

Отметим, правительство после отмены авиасообщений с многими странами мира специальными бортами привезло граждан Кыргызстана из Москвы, Египта и Таиланда.