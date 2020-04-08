В Кыргызстан с 20 марта чартерными рейсами вернули 4 тысячи 769 человек. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, идет работа по организации чартерных рейсов для остальных граждан Кыргызстана, находящихся за границей.

«Все международные рейсы приостановлены. Многие страны просят своих граждан за границей оставаться на местах до окончания активного периода распространения вируса. Мы бы тоже хотели так сказать нашим гражданам, но, если есть желающие приехать, мы их не оставим. Знаем, что есть наши граждане в России, Дубае и Турции, которые хотят вернуться на родину», — сообщил Кубатбек Боронов.