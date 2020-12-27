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Происшествия

В Анталье скончалась 23-летняя кыргызстанка

В городе Анталья (Турция) скончалась кыргызстанка. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.

По ее данным, 23-летняя кыргызстанка Рахат Кубанычбекова найдена мертвой в квартире гражданина Турции, с которым она состояла в отношениях около года. Пара снимала квартиру в трехэтажном доме.

По словам гражданина Турции — сожителя погибшей, вечером 25 декабря они распивали алкоголь, после заснули.

«Проснувшись утром, я заметил, что у нее были холодные ноги, подумав, что она замерзла, я укрыл ее и пошел дальше спать. Проснувшись примерно в 14.00 пытался ее разбудить, но все было безуспешно. В этот момент я понял, что она мертва и позвонил в полицию», — рассказал мужчина департаменте.

Hurriyet
Фото Hurriyet. В Анталье 23-летняя кыргызстанка скончалась в доме своего возлюбленного

Медбригада, прибывшая на место происшествия, установила, что кыргызстанка скончалась. После тело девушки доставили в морг для установления причины смерти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178150/
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