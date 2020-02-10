Кыргызстанцы переплачивают $50 за трудовую визу в Турцию из-за посредника

Представители Ассоциации частных агентств занятости пожаловались, что договоренность о взаимном снижении стоимости рабочей визы в Турцию нарушена.

По действующему соглашению между Кыргызстаном и Турцией трудовая виза стоит $30 для граждан обеих стран. Но нашим мигрантам приходится отдавать за нее $80. Посольство Турции в Кыргызстане не принимает заявок на такие визы. С ними работает только одна частная фирма. ОсОО оценило услуги в $50 за визу.

В ассоциации 24.kg указали, что компания называется «АВС Лимитед Ширкети». Из открытых данных известно, что фирма зарегистрирована на гражданина Турции Озата Дурсуна. Указано, что это предприятие с иностранным участием, но в списке учредителей граждан Кыргызстана нет.

В Министерстве иностранных дел отметили, что с 26 июня 2019 года стоимость общего пакета документов для выезда в Турцию составляет $80 и включает следующие статьи:

— за оформление трудовой визы — $30 (в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями);

— комиссионный сбор визового центра — $50.

Согласно официальной информации посольства Турции в Кыргызстане, за разрешение на работу для граждан Кыргызстана еще $175 должен оплачивать работодатель на территории Турции, а не соискатели работы.

«Касаясь вопроса работы визового центра Турции, отмечаем, что согласно ноте посольства от 7 июня 2019 года, он начал работать с 10 июня 2019 года. Его деятельность направлена на более быстрое и эффективное получение рабочих виз гражданами Кыргызстана», — подчеркнули в МИД КР и уточнили, что фирма выбрана турецкой стороной на основании двустороннего соглашения.

Однако граждане Кыргызстана продолжают жаловаться на очереди и задержки с оформлением въездных документов.