Дипломатические службы в Турции собирают список кыргызстанцев, намеренных уехать

Дипломатические службы Кыргызстана в Турции составляют список кыргызстанцев, намеренных вернуться на родину. Об этом сообщило Генконсульство КР в Стамбуле.

Его представители просят граждан КР обращаться напрямую в дипломатические службы и внести свои данные в список желающих улететь на родину.

«Другие организации, группы в социальных сетях не имеют права составлять список для вылета в Кыргызстан. Формировать списки, организовать чартерные рейсы — это наша работа», — заявили в консульстве.

Отметим, прибывшие из Турции 17 апреля раскритиковали работу посольства Кыргызстана. По их словам, из-за плохой организации вылета многие кыргызстанцы не успели на самолет, борт, рассчитанный на 350 мест, прилетел в Бишкек полупустым.