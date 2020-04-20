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Общество

Дипломатические службы в Турции собирают список кыргызстанцев, намеренных уехать

Дипломатические службы Кыргызстана в Турции составляют список кыргызстанцев, намеренных вернуться на родину. Об этом сообщило Генконсульство КР в Стамбуле.

Его представители просят граждан КР обращаться напрямую в дипломатические службы и внести свои данные в список желающих улететь на родину.

«Другие организации, группы в социальных сетях не имеют права составлять список для вылета в Кыргызстан. Формировать списки, организовать чартерные рейсы — это наша работа», — заявили в консульстве.

Отметим, прибывшие из Турции 17 апреля раскритиковали работу посольства Кыргызстана. По их словам, из-за плохой организации вылета многие кыргызстанцы не успели на самолет, борт, рассчитанный на 350 мест, прилетел в Бишкек полупустым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150590/
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