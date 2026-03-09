12:41
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть

Депутат призвал предоставлять достоверные данные по высаженным саженцам

Депутат призвал предоставлять достоверные данные по высаженным саженцам. Об этом сообщил на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Айбек Алтынбеков.

По его словам, по данным Минприроды в рамках национальной программы «Жашыл мурас» по стране было высажено в 2025 году 8 миллионов саженцев.

«Однако есть Лесная служба, которая ежегодно эти саженцы сажает. Но на деле признайте, что не высаживается такое количество саженцев. Это только на бумаге такие цифры. Давайте не будем обманывать ни себя, ни людей», — призвал нардеп Минприроды.

По словам замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкуловой, на 2026 году на высадку саженцев предусмотрено 7 миллионов сомов — по 1 миллиону на каждую область. И добавила, что координацию по реализации национальной программы осуществляет Минприроды.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365090/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Более 80 тысяч саженцев из Узбекистана не пропустили в Кыргызстан
В Россию не пропустили 230 тысяч саженцев из Кыргызстана
Мэр Бишкека: Новый завод перерабатывает 1 тысячу 200 тонн отходов в сутки
Временный запрет на импорт саженцев плодовых культур ввели в Кыргызстане
На улице Курманджан Датки в Оше высадят тысячу саженцев акации
В Кыргызстане сокращается экспорт саженцев
В Кыргызстане пытаются бороться с контрабандой саженцев из Узбекистана
Депутат призвала усилить контроль над контрабандным ввозом саженцев в КР
Низкая приживаемость саженцев. В Кыргызстане внедряют новые технологии
В Кыргызстане появятся питомники по выращиванию саженцев и сеянцев
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о&nbsp;проверке знаний ПДД на&nbsp;дорогах МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
12:34
Депутат: В госзаповеднике «Дашман» незаконно построили бани и дома отдыха Депутат: В госзаповеднике «Дашман» незаконно построили...
12:33
Как работает «Безопасный город» в Петербурге, показали сотрудникам Минцифры КР
12:31
Школьная лига по футболу, волейболу и баскетболу вновь заработала в Кыргызстане
12:23
В Кыргызстане возможен постепенный рост цен на топливо из-за ситуации в мире
12:17
В Кыргызстане планируют ввести госаккредитацию спортивных федераций