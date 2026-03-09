Депутат призвал предоставлять достоверные данные по высаженным саженцам. Об этом сообщил на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Айбек Алтынбеков.

По его словам, по данным Минприроды в рамках национальной программы «Жашыл мурас» по стране было высажено в 2025 году 8 миллионов саженцев.

«Однако есть Лесная служба, которая ежегодно эти саженцы сажает. Но на деле признайте, что не высаживается такое количество саженцев. Это только на бумаге такие цифры. Давайте не будем обманывать ни себя, ни людей», — призвал нардеп Минприроды.

По словам замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкуловой, на 2026 году на высадку саженцев предусмотрено 7 миллионов сомов — по 1 миллиону на каждую область. И добавила, что координацию по реализации национальной программы осуществляет Минприроды.