Минобраз Кыргызстана не может решить проблему с оплатой в частных школах

Министерство образования и науки Кыргызстана рекомендует родителям и руководителям частных образовательных организаций прийти к консенсусу, который будет приемлем обеим сторонам. Об этом сообщили в ведомстве.

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В связи с чрезвычайным положением в отдельных регионах страны все образовательные организации, независимо от форм собственности, перешли на дистанционное обучение.

По информации пресс-службы, с переходом на дистанционное обучение от родителей поступает много обращений с просьбой уменьшить стоимость обучения в частных образовательных организациях. В то же время руководители этих организаций просят оказать содействие в уменьшении суммы оплаты за арендованные учебные здания.

Министерство образования понимает и родителей, которые сейчас из-за карантина не имеют доходов, и частные образовательные организации, деятельность которых зависит от оплаты за обучение.

Обучение идет дистанционно, это значит, что в частных образовательных организациях в данное время отсутствуют затраты на питание обучающихся, на канцелярские товары и коммунальные услуги. В связи с этим министерство предлагает администрациям учебных заведений уменьшить оплату за обучение с вычетом этих расходов и рекомендует родителям и руководителям частных образовательных организаций прийти к консенсусу, который будет приемлем обеим сторонам.