14:01
USD 80.35
EUR 87.03
RUB 1.09
Общество

Минобраз Кыргызстана не может решить проблему с оплатой в частных школах

Министерство образования и науки Кыргызстана рекомендует родителям и руководителям частных образовательных организаций прийти к консенсусу, который будет приемлем обеим сторонам. Об этом сообщили в ведомстве.

Читайте по теме
Контракт не по карману. Пересмотреть оплату в школах и вузах требуют родители

В связи с чрезвычайным положением в отдельных регионах страны все образовательные организации, независимо от форм собственности, перешли на дистанционное обучение.

По информации пресс-службы, с переходом на дистанционное обучение от родителей поступает много обращений с просьбой уменьшить стоимость обучения в частных образовательных организациях. В то же время руководители этих организаций просят оказать содействие в уменьшении суммы оплаты за арендованные учебные здания.

Министерство образования понимает и родителей, которые сейчас из-за карантина не имеют доходов, и частные образовательные организации, деятельность которых зависит от оплаты за обучение.

Обучение идет дистанционно, это значит, что в частных образовательных организациях в данное время отсутствуют затраты на питание обучающихся, на канцелярские товары и коммунальные услуги. В связи с этим министерство предлагает администрациям учебных заведений уменьшить оплату за обучение с вычетом этих расходов и рекомендует родителям и руководителям частных образовательных организаций прийти к консенсусу, который будет приемлем обеим сторонам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150610/
просмотров: 1261
Версия для печати
Материалы по теме
Школы четвертую четверть при выставлении итоговых оценок учитывать не будут
Министерство образования не принуждает каждого учителя снимать видеоуроки
В одной из школ Бишкека онлайн-уроки идут по 45 минут. Решение приняли учителя
В одной из школ Бишкека онлайн-уроки идут по 45 минут — родители недовольны
Чрезвычайная ситуация в КР. Минобразования разработало 400 электронных учебников
Конкурс на самую читающую семью объявило Минобразования. Обещает подарки
Вузы и колледжи переходят на дистанционное обучение. Подписан приказ
Вузы сами будут решать вопросы об оплате контрактов студентов
Летние каникулы для школьников передвигать не будут
Государство Катар построит в Кыргызстане школы, детсады и IT-лицеи
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12&nbsp;медиков. Их&nbsp;число достигло 116 В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12 медиков. Их число достигло 116
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана за&nbsp;месяц построили в&nbsp;Подмосковье инфекционную больницу Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу
Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер оставили без доплаты (обновлено) Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер оставили без доплаты (обновлено)
В&nbsp;Бишкеке закрылся ЦСМ &#8470;&nbsp;17. Четыре врача заразились коронавирусом В Бишкеке закрылся ЦСМ № 17. Четыре врача заразились коронавирусом
Бизнес
Обучайтесь онлайн вместе с&nbsp;телеканалом &laquo;Санат&raquo; и&nbsp;MegaCom Обучайтесь онлайн вместе с телеканалом «Санат» и MegaCom
Ипотека от&nbsp;6&nbsp;процентов на&nbsp;собственность &laquo;Бакай Банка&raquo; Ипотека от 6 процентов на собственность «Бакай Банка»
Как банки адаптируются к&nbsp;карантину и&nbsp;помогают людям Как банки адаптируются к карантину и помогают людям
MegaCom раздает до&nbsp;10&nbsp;ГБ интернета всем, кто сидит дома MegaCom раздает до 10 ГБ интернета всем, кто сидит дома
20 апреля, понедельник
13:51
Обучайтесь онлайн вместе с телеканалом «Санат» и MegaCom Обучайтесь онлайн вместе с телеканалом «Санат» и MegaCo...
13:45
Волонтеры сообщают, что у жителей Бишкека начали изымать велосипеды
13:28
В Панфиловской больнице у пациента подозревают коронавирус. Минздрав опровергает
13:16
Биз биргебиз! Дети из разных стран выразили поддержку медикам Кыргызстана
13:14
В Кыргызстане расходы госучреждений на выплату зарплат составили 668 миллионов