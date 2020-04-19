В Бишкеке 19 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 13 часов 35 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

24.kg поздравляет кыргызстанцев со Светлой Пасхой.

Родился 19 апреля 1973 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Начальник Главного штаба — первый заместитель председателя Государственной пограничной службы.

Родилась 19 апреля 1985 года. Двукратная чемпионка Азии по самбо, пятикратная чемпионка Кыргызстана по дзюдо. Участница Олимпийских игр в Пекине.

Воскресение Христово — это самый главный христианский праздник. От даты Пасхи зависят и Устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье), и многие другие православные праздники.

Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.

В 2020 году пандемия коронавируса внесла коррективы: нельзя поехать в гости к родственникам и пойти на службу в церковь.

Люди, которые меняли мир

Родился партийный деятель Вячеслав Макаренко

В 1933 году в городе Фрунзе родился кыргызский партийный деятель Вячеслав Макаренко.

Кандидат сельскохозяйственных наук. Член КПСС с 1953 года; первый секретарь Ошского обкома КП Киргизии (1981). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984-1989) от Киргизской ССР. Заместитель председателя президиума Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1986).

Родился писатель Турусбек Мадылбай

Родился в 1957 году в городе Токтогуле Киргизской ССР.

Вошел в Книгу рекордов Гиннесса Кыргызстана как кыргызстанец, знающий наибольшее число языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов.

Лауреат национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006 году стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» — в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008-м за повесть «Страдания молодого Берди» получил Международную премию «Добрая лира».

Турусбек Мадылбай является знатоком и исследователем истории кыргызов.

Умерла поэтесса Тенти Адышева

20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева.

Творческая биография начилась с 1947 года. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961-м.

Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний.

Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов.

Умерла 19 апреля 1984 года.