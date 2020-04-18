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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Комиссия Минздрава опровергла информацию об угощении экс-главврача Ала-Буки

Специальная комиссия Минздрава, которая проводит мониторинг текущей ситуации в южных областях страны в связи с заражением медиков, опровергла информацию об угощении у экс-главврача районной больницы Ала-Буки. Об этом 24.kg заявил руководитель комиссии Алексей Кравцов.

По его словам, комиссия четыре дня провела в Ала-Буке. За это время никто из трех эпидемиологов не участвовал ни в каком застолье.

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«Я тем более не ем вообще мясо. Поэтому эта информация меня очень удивила. Мы виделись с бывшим главным врачом больницы, но никакого угощения с мясом барана не было», — говорит Алексей Кравцов.

Отметим, сегодня в прямом эфире от имени заразившихся медиков Ала-Буки было обращение к заместителю главы областного медицинского штаба в области Урматбеку Буржуеву о том, что экс-главный врач больницы, который уволен, в попытке вернутся на должность угостил членов специальной комиссии мясом барана.

После заражения медиков коронавирусом на юге страны Минздрав создал группу специалистов инфекционного контроля для расследования случаев заражения работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150504/
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