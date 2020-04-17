Семнадцать часов на улице. Врачи ЦСМ № 17 до сих пор ждут обсервации

Врачи бишкекского Центра семейной медицины готовы с пикетом пойти в сторону государственной резиденции «Ала-Арча». Об этом 24.kg сообщила главврач центра Гульнара Ташибекова.

По ее словам, персонал уже 17 часов находится на улице перед зданием ЦСМ.

«Мы требуем, чтобы нас изолировали, взяли анализы. Сотрудники боятся возвращаться домой, чтобы не заразить никого из близких, детей и родственников. Внятного ответа от Минздрава мы не получили, все нас пинают. Мы замерзли, стоим на улице. Это что за издевательство?» — возмущена Гульнара Ташибекова.

Фото 24.kg. Врачи ЦСМ № 17 уже 17 часов ждут, когда их разместят в обсервацию

Она отметила, что коллектив уже готов выйти с акцией протеста, чтобы на них обратили внимание чиновники Минздрава и республиканского штаба. «Здесь рядом резиденция «Ала-Арча», туда пойдем», — сказала Гульнара Ташибекова.

Министерство здравоохранения недоступно для комментариев.

Напомним, лечебное учреждение закрыто, потому что у четверых сотрудников подтвердился коронавирус.