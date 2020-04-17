Избиение ребенка в Москве. Родные мальчика считают, что ничего не произошло

В социальных сетях появилось видео, где якобы родственники жестоко избитого мальчика просят удалить видео, попавшее в интернет.

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За кадром мужчина говорит, что не знает, кто распространил ролик в Facebook. На кадрах мужчина показывает сначала мать ребенка, а затем и отца.

«Никто не ругается. Просто кто-то опубликовал. Не переживайте. Все на месте, с мальчиком все в порядке. Просто сейчас карантин, вы хорошо это знаете. Мы должны друг друга понять, а видео нужно удалить», — говорит мужчина.

Напомним, что сегодня в социльных сетях и мессенджерах распространили видео, где мужчина жестоко избивает мальчика и заставляет его отжиматься. Сначала он бил ребенка руками, а затем железной палкой. Представительство МВД Кыргызстана в России разыскивает отца мальчика.