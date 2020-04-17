Врачи ЦСМ № 17 с ночи требуют изолировать их. Никакой реакции от Минздрава

Врачи ЦСМ № 17 до сих пор ждут, когда их разместят в обсервацию. Об этом 24.kg сообщила главврач центра Гульнара Ташибекова.

Напомним, лечебное учреждение закрыто, потому что у четверых сотрудников подтвердился коронавирус.

«Уже 13 часов все сотрудники находятся на улице перед центром. Люди с ночи домой не пошли, когда забрали наших работников. Остались возле ЦСМ. Домашние уже все узнали, у всех паника: у кого-то дети, беременные... Я сама сейчас нахожусь в санэпидстанции, до сих пор решают, куда нас разместить. Теперь надо еще всех контактных выявить», — рассказала Гульнара Ташибекова.

Она отметила, что, после того как стало известно о заболевших эпидемиологах, она обратилась в ДГСЭН, ЦГСЭН, управление здравоохранения, чтобы у сотрудников центра взяли анализы.

Мы уже знали, что контактировали с заразившимися, они приходили к нам, вместе выезжали брать анализы у контактных. Но никто не реагировал. Гульнара Ташибекова

«Позавчера у мэра было совещание, я поинтересовалась, когда наконец-то проведут эпидрасследование, у работников уже появились симптомы. Нам провели экспресс-анализы — они были отрицательными у всех. Я требовала, чтобы провели ПЦР-анализ. Нам говорили: клинических проявлений нет, реактивы дорогие... В итоге коронавирус подтвердился у четырех моих медиков», — говорит она.

Только после того, как стало известно о заражении четырех врачей, ПЦР-анализ остальным сделали.

Главврач добавила, что результат ПЦР-анализа готов еще не у всех сотрудников. «Но уже среди контактных коллег появились симптомы. Гинеколог вчера затемпературила, педиатр, медсестра процедурного кабинета говорит, что горло болит. Сейчас Минздрав обязан, если ляжем в обсервации, провести еще раз анализы. Мы сейчас говорим: изолируйте нас», — заметила она.

По словам Гульнары Ташибековой, на территории ее ЦСМ очага заражения не было. Сотрудники выезжали брать анализы у контактных. «Мы всех уже отработали, 60 дней на ногах днем и ночью. Сегодня осталось под наблюдением шесть человек», — сказала она.

Я своих работников обезопасила так, как ни в одном ЦСМ не было, была уверена на 200 процентов, что они у меня не заразятся. Гульнара Ташибекова

«Все средства индивидуальной защиты были, обращалась к друзьям за помощью в обеспечении. Потом дали в объединенном ЦСМ. Недостатка в костюмах, максах, очках не было. А главврач ЦГСЭН, зная, что ее сотрудники уже на карантине, присылает их к нам. Более того, мы им сами выдавали средства индивидуальной защиты — у них, кроме халатов, ничего не было», — заключила она.

Напомним, что в Кыргызстане зарегистрировали 489 случаев коронавируса. Из них 116 — у врачей.