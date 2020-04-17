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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Девять человек выписаны из инфекционки после завершения лечения от коронавируса

Из Республиканской инфекционной больницы выписали пациента, который ранее был в реанимации. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава со ссылкой на завотделением больницы Каната Искакова.

Всего из РКИБ выписано девять пациентов, у которых ранее был поставлен подтвержденный диагноз COVID-19, в том числе 6-летний ребенок.

«Все выписанные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Один из них поступил к нам в тяжелом состоянии и находился в отделении реанимации. Сегодня в удовлетворительном состоянии уезжает домой», — сказал он.

Канат Искаков добавил, что новая болезнь бывает разной степени тяжести, для определения метода лечения проводится совместный консилиум с коллегами.

«Консилиум принимает решения и назначает препараты в соответствии с мировым опытом. Противовирусные препараты не назначаются всем больным подряд. Если состояние больного хорошее, ему назначают другие лекарства, витамины», — отметил Канат Искаков.

На сегодня в стране 489 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150368/
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