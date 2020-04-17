В инфекционке пожаловались на проверки, которые отвлекают. ФОМС дает разъяснения

Фонд обязательного медицинского страхования прокомментировал жалобу главного врача Республиканской инфекционной больницы Гульжигита Аалиева на постоянные проверки ФОМС.

Информация о постоянных проверках не соответствует действительности, проинформировали в ведомстве.

«В связи с тем, что ФОМС является членом республиканского и городского штабов по борьбе с коронавирусной инфекцией, фонд ежедневно собирает сведения по поступающим средствам индивидуальной защиты, лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения, а также их финансового обеспечения и в оперативном порядке ежедневно до 16.30 предоставляет данные Минздраву», — уточнили в организации.

В фонде заверяют, что все плановые проверки и текущая деятельность временно приостановлены, а сотрудники работают без выездов, только через электронное обеспечение.

Ранее Гульжигит Аалиев рассказал, что фонд отвлекает ненужными вопросами и указаниями.

«Они добивают нас больше, чем сам коронавирус. После таких проверок мои сотрудники приходят со слезами на глазах и приносят заявления с просьбой уволить их по собственному желанию», — заявил главврач.