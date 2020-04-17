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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Выпускники школ должны приступить к учебе 1 мая, считает Наталья Никитенко

Председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко считает, что выпускники школ должны приступить к учебе 1 мая. Об этом она заявила 24.kg и объяснила почему.

По ее словам, учитывая, что дистанционное обучение, которое организовало правительство, не выдерживает никакой критики, выпускные классы должны выйти из карантина в начале мая, чтобы была возможность закончить курс обучения, а выпускные экзамены должны быть отодвинуты на конец июня — начало июля вместе с ОРТ.

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«Сейчас Министерство образования должно выяснить, каким образом выпускники школ 2020 года могут поступить в зарубежные вузы. Думаю, аналогичная ситуация сложится у многих стран. Мы должны обеспечить нашим детям поступление, учитывая форс-мажор. Гораздо сложнее ситуация с выпускниками университетов и колледжей. Очень важным элементом их обучения является практика, с которой были проблемы и до этого, а в период пандемии она невозможна, а с ней и написание качественной выпускной работы. Возможно, нам надо будет передвинуть их обучение на летний период. Это очень важно, иначе мы можем получить десятки и сотни недоученных врачей, инженеров, юристов и экономистов, а также учителей», — отметила нардеп.

Она добавила, что этот период обучения должен быть компенсирован за счет государства. «Что касается учеников остальных классов, то нам всем, говорю как мама ученика 4-го класса, придется еще раз пройти весь материал в начале следующего учебного года. Большое спасибо нашим учителям, которые в это сложное время смогли быстро сориентироваться, адаптироваться к новым техническим средствам, и они искренне пытаются помочь нашим детям. Думаю, что эти усилия не должны быть не замечены государством. Правительство должно поощрить тех, кто смог в этих сложных условиях доказать свое высокое звание учителя», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Ранее 24.kg сообщало, что Министерство образования и науки предлагает оценить по итогам четвертой четверти школьников дистанционно. Школы должны самостоятельно выбрать срок и метод проведения тестирования (удаленно с использованием сетевых интернет-технологий).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150336/
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