Стали злоупотреблять доверием. В комендатуре ответили на обращение волонтеров

В комендатуре Бишкека ответили на обращение главы «Центра инициативной молодежи» Аскара Алмаз уулу.

Как сообщает пресс-центр комендатуры столицы, в Бишкеке проводят профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений ПДД, проверяют документы водителей и через планшет выявляют имеющиеся неоплаченные штрафы.

Читайте по теме В Бишкеке волонтеры просят коменданта и МВД не препятствовать их деятельности

Отмечается, что автомобили злостных неплательщиков автоматически водворяют на штрафстоянку, тем, кто имеет один-два неоплаченных штрафа, выносят предупреждение с просьбой оплатить в ближайшее время.

«Отдельные граждане начали злоупотреблять доверием, провозя якобы больных граждан в больницы, либо направляясь к пожилым пенсионерам, после чего, заехав на территорию действия режима чрезвычайного положения, передвигаются в городе по своим личным делам. Помимо этого, некоторые граждане под видом провоза продуктов питания, после пересечения блокпостов, называют себя волонтерами и не соблюдают ПДД», — отметили в комендатуре.

Напомним, в Бишкеке машины некоторых волонтеров, которые развозят медиков, стали водворять на штрафстоянку за неуплату штрафов ПДД. С обращением на имя коменданта Бишкека Алмаза Орозалиева и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева обратился председатель «Центра инициативной молодежи» Аскар Алмаз уулу. Он попросил не препятствовать деятельности волонтеров.