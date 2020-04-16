Режим ЧП в Нарыне. Въезд в город запрещен даже с пропиской

Граждане, зарегистрированные в Нарыне, но находящиеся сейчас в других районах, не смогут въехать в город до 30 апреля из-за сложившейся ситуации. Об этом на брифинге сообщил комендант Нарына Уланбек Аалиев.

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По его словам, эти ограничения действуют в целях безопасности здоровья населения. «Также мы выделили специальные автомобили с пропусками в каждом селе для перевозки лекарственных препаратов и продуктов питания», — сказал он.

Напомним, что в городе Нарыне и Ат-Башинском районе режим чрезвычайного положения введен по просьбе местных властей и населения.