Садыр Жапаров ознакомился с планами по развитию Нарынской области

Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с планами по ее развитию. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, полпред президента в Нарынской области Нурбек Сатаров представил информацию о проводимой работе в ключевых секторах.

Он сообщил, что особое внимание уделяется развитию ирригационной инфраструктуры. Ведется строительство водохранилищ «Тугол-Сай» в Жумгальском районе и «Шамшы» в Кочкорском районе, а также канала «Куланак» в Нарынском районе. Реализация данных проектов позволит расширить площади орошаемых земель и повысить эффективность сельского хозяйства.

Параллельно реализуются проекты по обеспечению населения чистой питьевой водой. В рамках различных программ охвачены десятки населенных пунктов, благодаря чему уровень обеспеченности чистой водой в регионе превышает 85 процентов.

В строительной сфере ведется возведение и капитальный ремонт социальных объектов, включая школы, спортивные залы и административные здания. Часть объектов уже введена в эксплуатацию, остальные будут завершены в ближайшее время. В прошлом году в эксплуатацию введены 15 объектов — шесть школ, один спортивный зал и восемь предприятий. В настоящее время осуществляется строительство 46 объектов.

Реализуются новые инвестиционные проекты, в том числе в энергетической сфере — строительство гидроэлектростанций, а также солнечных и ветровых электростанций, направленных на развитие энергетического потенциала региона и создание рабочих мест.

Садыр Жапаров в целом поддержал представленные проекты, подчеркнув, что развитие Нарынской области должно носить системный и опережающий характер, с конкретными и ощутимыми для населения результатами в ближайшей перспективе.

Он поручил сосредоточить приоритетное внимание на развитии ирригационной и оросительной инфраструктуры как ключевого фактора обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого роста аграрного сектора, а также обеспечить безусловное завершение ранее начатых объектов.

По линии дорожной инфраструктуры поставлена задача обеспечить строительство и реконструкцию автомобильных дорог в объемах не ниже уровня прошлого года с соблюдением установленных сроков и стандартов качества.

В сфере строительства президент заслушал информацию по всем объектам с длительными сроками реализации, включая объекты, реализуемые более десяти лет. Глава государства акцентировал необходимость строгого соблюдения установленных сроков и поставил задачу завершить все такие объекты в течение двух лет с персональной ответственностью руководителей.