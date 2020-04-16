В Кочкорском районе у водителей требуют пропуска. Аким объяснил почему

Жители Кочкорского района Нарынской области рассказали 24.kg, что со вчерашнего дня, если водители не предъявляют пропуск, машины водворяют на штрафстоянку.

По их словам, сегодня представители айыл окмоту начали закрывать продовольственные магазины за исключением больших, ссылаясь на то, что это приказ акима Темирболота Абыкеева.

«Введен режим ЧП в Ат-Башинском районе и в городе Нарыне, но не в Кочкорском районе. Насколько это правильно?» — недоумевают читатели.

Отвечая на вопросы 24.kg, Темирболот Абыкеев пояснил, что, согласно протоколу о действии режима ЧП, магазины могут работать только до 17.30. Он опроверг, что продуктовые павильоны закрываются.

«Да, в Кочкорском районе нет ЧП и не действует комендантский час, но такие меры введены в одном из районов Нарынской области, и мы, следуя букве протокола, тоже ввели некоторые ограничения. В том числе пропускную систему. Если водитель не имеет при себе документов, не может объяснить причину, по которой он направляется из одного пункта в другой, конечно, таких штрафуем. Но никто не отбирает транспорт и не требует пропуск, если человеку надо проехать за покупками или лекарствами», — сказал Темирболот Абыкеев.

Сегодня Жогорку Кенеш утвердил указ президента Сооронбая Жээнбекова о продлении режима чрезвычайного положения в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Сузакском, Ноокатском, Кара-Суйском районах до 30 апреля. Режим ЧП также введен в Нарыне и Ат-Башинском районе.