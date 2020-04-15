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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан получит очередную партию ПЦР-тестов от России

Кыргызстан получит очередную партию ПЦР-тестов из России. Об этом 24.kg сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что тест-системы получены в качестве гуманитарной помощи. Точное количество ПЦР-тестов станет известно при передаче кыргызской стороне.

Отметим, что Telegram-канал «Дежурный по СНГ» сообщает, что новая партия передаваемых РФ тест-систем позволит провести 20 тысяч анализов на наличие коронавируса.

На сегодня в стране зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 — у медицинских работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150229/
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