Есть сомнения. Отчета правительства о внешней помощи требуют активисты

Гражданское общество требует подотчетности и прозрачности от правительства Кыргызстана по использованию внешней помощи, направленной на борьбу с COVID −19. Об этом говорится в заявлении Комитета гражданского контроля.

В нем отмечается, что с момента объявления карантина и введения чрезвычайной ситуации прошел почти месяц. За это время появлялась разрозненная информация о запросе государством помощи от международных организаций для борьбы с коронавирусом.

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По информации МИД, с начала марта помощь в виде средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, на сумму более $15 миллионов уже оказали Россия, Китай, Япония, Корея, Турция, США, Швейцария, Узбекистан, Бельгия и другие. Кроме того, появилась информация о том, что из дополнительно выделенных 340 миллионов сомов на борьбу с коронавирусом израсходовано 183,4 миллиона сомов. При этом не уточняется, из каких источников изыскиваются средства, сколько из этой суммы берется из бюджета и из предоставленной помощи.

«В то же время ГКНБ преследует медицинских работников за информацию о нехватке защитных средств, а республиканский штаб сообщает, что на 13 апреля заражены 79 медицинских работников. Граждане Кыргызстана выражают крайнюю обеспокоенность и возмущение отсутствием открытости и отчетности», — говорится в заявлении.

Гражданские активисты обратились к международным организациям и финансовым институтам и призвали их предоставлять помощь под определенными условиями, чтобы не допустить коррупции и обеспечить максимальную прозрачность и адресность.



«Важно, чтобы помощь распределялась и использовалась для охраны здоровья населения, спасения жизней и поддержки средств к существованию, смягчению последствий для малого и среднего бизнеса. Для этого президент, правительство, Министерство финансов и республиканский штаб обязаны опубликовать план, который предусматривает, каким образом полученная помощь будет использована, то есть на что и почему будет направлена помощь каждого финансового института и организации», — отмечают активисты.

Кроме того, они уверены, что правительство должно организовать публикацию периодической ежедневной/еженедельной отчетности о распределении и использовании получаемой помощи. При этом необходимо указывать, какие суммы и куда направлены, для чего и какие ожидаются результаты.

Нужно сформировать комиссию для обеспечения прозрачности и целевого использования помощи.

В нее на паритетной основе должны войти депутаты парламента, бизнес, гражданские активисты и правительство. Комиссия должна работать до завершения всех процессов по использованию помощи и публично отчитаться. А ее заседания надо проводить с участием СМИ или транслировать в прямом эфире.

От правительства также требуют опубликовать тексты всех соглашений по предоставляемой помощи, публично отчитаться о состоянии дел и о финансировании организаций здравоохранения.

«Необходимо опубликовать отчеты от Министерства здравоохранения и ФОМС о состоянии обеспеченности средствами индивидуальной защиты организаций здравоохранения, об израсходованных средствах из бюджета и поступившей помощи в период с конца января по 15 апреля 2020 года. Стоит предусмотреть проведение независимого международного аудита использования полученной помощи», — заключили в комитете.