15:54
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На Иссык-Куле в обсервации находятся 32 человека. Шестеро заражены коронавирусом

В обсервациях Иссык-Кульской области находятся 32 человека. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства региона.

Уточняется, что за сутки на домашний карантин выписан 31 человек, еще 32 остаются в обсервации. В инфекционном изоляторе находятся шесть больных коронавирусом.

«В Караколе в обсервации лежат восемь человек, в Ак-Суйском районе — десять, Иссык-Кульском районе — восемь, в Джети-Огузском и Тюпском — по три человека», — сообщили в пресс-службе.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149970/
просмотров: 1148
Версия для печати
Материалы по теме
Есть сомнения. Отчета правительства о внешней помощи требуют активисты
Проданные по доверенности машины можно оформить после снятия режима ЧС
Кубатбек Боронов предлагает продлить режим ЧС и ЧП: с учетом роста числа больных
Коронавирус в Кыргызстане. Братья Матраимовы перечислили 10 миллионов сомов
В Кара-Суйском районе умерла девочка. Родители обвиняют в ее смерти врачей
Нацбанк рекомендует гражданам обращаться с жалобами по электронной почте
Прекратите унижать врачей! Дастан Бекешев возмущен запугиванием медиков
Число заболевших коронавирусом приближается к 2 миллионам человек
Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
В Кыргызстане 11 больных коронавирусом в тяжелом состоянии
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Чолпон Джакупова: В&nbsp;стране взрывоопасная общественно-политическая обстановка Чолпон Джакупова: В стране взрывоопасная общественно-политическая обстановка
Бизнес
Вееline: забота об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ЧП. Что было реализовано за&nbsp;три недели Вееline: забота об абонентах в условиях ЧП. Что было реализовано за три недели
&laquo;Оптима Банк&raquo; оказал помощь медицинским учреждениям на&nbsp;юге Кыргызстана «Оптима Банк» оказал помощь медицинским учреждениям на юге Кыргызстана
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; оказало финансовую помощь медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам
Выездные услуги Dos Credobank Выездные услуги Dos Credobank
13 апреля, понедельник
15:30
Мы все понимаем, но запасов еды уже нет. Как выживают бишкекские окраины Мы все понимаем, но запасов еды уже нет. Как выживают б...
14:56
Есть сомнения. Отчета правительства о внешней помощи требуют активисты
14:52
Вееline: забота об абонентах в условиях ЧП. Что было реализовано за три недели
14:27
На Иссык-Куле в обсервации находятся 32 человека. Шестеро заражены коронавирусом
14:24
Проданные по доверенности машины можно оформить после снятия режима ЧС