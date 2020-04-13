На Иссык-Куле в обсервации находятся 32 человека. Шестеро заражены коронавирусом

В обсервациях Иссык-Кульской области находятся 32 человека. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства региона.

Уточняется, что за сутки на домашний карантин выписан 31 человек, еще 32 остаются в обсервации. В инфекционном изоляторе находятся шесть больных коронавирусом.

«В Караколе в обсервации лежат восемь человек, в Ак-Суйском районе — десять, Иссык-Кульском районе — восемь, в Джети-Огузском и Тюпском — по три человека», — сообщили в пресс-службе.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса.