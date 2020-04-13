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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Братья Матраимовы перечислили 10 миллионов сомов

Фонд имени Исмаила Матраимова перечислил на счет по борьбе с коронавирусом 10 млн сомов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов.

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«Фонд имени Исмаила Матраимова помогает в области здравоохранения медицинским оборудованием, а нуждающимся продуктами питания и масками. Кроме этого, мы перевели на счет государства по борьбе с коронавирусом 10 миллионов сомов. Выражаем надежду, что оказанная нами помощь и средства дадут результат в борьбе с коронавирусом», — написал депутат.

Ранее о помощи заявляли бизнесмен Омурбек Бабанов, который перечислил 3 миллиона сомов.  Еще 1 миллион сомов перевело ОсОО «Беш Сары», которое принадлежит депутату Камчыбеку Жолдошбаеву. Другой депутат ЖК — Марлен Маматалиев совместно с ЦУМ «Айчурек» перевел на счет кабмина 1,5 миллиона сомов. 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149964/
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