Коронавирус в Кыргызстане. Братья Матраимовы перечислили 10 миллионов сомов

Фонд имени Исмаила Матраимова перечислил на счет по борьбе с коронавирусом 10 млн сомов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов.

Читайте по теме С миру по нитке. Как Кыргызстану помогают бороться с коронавирусом

«Фонд имени Исмаила Матраимова помогает в области здравоохранения медицинским оборудованием, а нуждающимся продуктами питания и масками. Кроме этого, мы перевели на счет государства по борьбе с коронавирусом 10 миллионов сомов. Выражаем надежду, что оказанная нами помощь и средства дадут результат в борьбе с коронавирусом», — написал депутат.

Ранее о помощи заявляли бизнесмен Омурбек Бабанов, который перечислил 3 миллиона сомов. Еще 1 миллион сомов перевело ОсОО «Беш Сары», которое принадлежит депутату Камчыбеку Жолдошбаеву. Другой депутат ЖК — Марлен Маматалиев совместно с ЦУМ «Айчурек» перевел на счет кабмина 1,5 миллиона сомов.